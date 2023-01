Você consegue encontrar um pássaro nesta ilusão de ótica?

Você consegue resolver rapidamente ilusões de ótica? Algumas são mais fáceis de resolver que outras: enquanto tem aquelas que escondem o segredo através de distorções, outras são verdadeiros quebra-cabeças.

Nesta aqui, é preciso ser esperto: além do golfinho e do peixe em sua boca, tem um pássaro desenhado nesta imagem. Mas para realmente visualizá-lo é necessário procurar de uma forma um pouco diferente do usual.

Será que você consegue identificá-lo?

Veja a imagem novamente:

Onde está o pássaro? (Foto: Reprodução/TikTok/@hecticnick)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, mas publicado originalmente pelo fotógrafo Simon Menner.

Achou complicado? Uma dica é virar a tela do celular (ou a cabeça, para quem estiver usando computador de mesa).

E agora, você conseguiu encontrar?

Confira a resposta:

Onde está o pássaro? (Resolução) (Foto: Reprodução/TikTok/@hecticnick)

Os mais imaginativos, inclusive, conseguem visualizar um segundo pássaro: além da cauda do golfinho, o próprio mamífero quando invertido se parece mais com uma ave com o peixe na boca.

