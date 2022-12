Você consegue encontrar todos os sinos desta ilusão de ótica?

Você consegue resolver rapidamente ilusões de ótica? Algumas são mais fáceis de resolver que outras: enquanto tem aquelas que escondem o segredo através de distorções, outras são verdadeiros quebra-cabeças.

Nesta aqui, é preciso ficar atento aos detalhes: existem alguns sinos espalhados pelo cenário, escondidos entre os detalhes.

Será que você consegue identificá-los?

Veja a imagem novamente:

Onde estão os sinos? (Foto: Dudolf)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, mas publicado originalmente pelo ilustrador conhecido como Dudolf nas redes sociais, que divulga diversos testes do mesmo tipo.

Achou complicado? Uma dica é buscar por um total de três sininhos.

E agora, você conseguiu encontrar?

Confira a resposta:

Onde estão os sinos? (Resolução) (Foto: Dudolf)

