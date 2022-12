Você sabe qual jujuba é apenas um desenho nesta ilusão de ótica?

Você consegue resolver rapidamente ilusões de ótica? Algumas são mais fáceis de resolver que outras: enquanto tem aquelas que escondem o segredo através de distorções, outras são verdadeiros quebra-cabeças.

Nesta aqui, o desafio consiste em descobrir qual das seis jujubas dispostas sob este papel não é um doce de verdade, mas sim apenas um desenho muito realista.

Será que você consegue identificar?

Veja a imagem novamente:

Qual a jujuba falsa desta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/TikTok)

O desafio foi divulgado pelo portal New York Post, mas criado originalmente pelo canal no TikTok My Art.

Achou complicado? Uma dica é ficar atento à coloração de cada jujuba.

E agora, você conseguiu encontrar?

Confira a resposta:

Qual a jujuba falsa desta ilusão de ótica? (Resolução) (Foto: Reprodução/TikTok)

