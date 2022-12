Você consegue encontrar a bengala doce nesta ilusão de ótica?

Onde está escondida a bengala doce? (Foto: The Sun US)

Você consegue resolver rapidamente ilusões de ótica? Algumas são mais fáceis de resolver que outras: enquanto tem aquelas que escondem o segredo através de distorções, outras são verdadeiros quebra-cabeças.

Nesta aqui, é preciso ficar atento aos detalhes: tem uma bengala doce, aquele tradicional docinho de Natal listrado, que está escondida entre diversos objetos desta estampa.

Será que você consegue identificá-la?

Veja a imagem novamente:

Onde está escondida a bengala doce? (Foto: The Sun US)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US. Achou complicado? Uma dica é buscar por padrões nas cores do doce, que são vermelho e branco.

E agora, você conseguiu encontrar?

Confira a resposta:

Onde está escondida a bengala doce? (Resolução) (Foto: The Sun US)

