Quer relaxar e repor energias? Aprenda a fazer esta vitamina com poucos ingredientes

Outro dia indo embora, mas, antes de descansar, o que acha de aprender uma dica de vitamina que vai te ajudar a relaxar mais e repor as energias? Com poucos ingredientes, esta é a recomendação ideal para quando se está buscando por uma bebida saborosa.

Sem mais delongas, se já garantiu seu bloquinho de anotações, basta que veja a seguir todas as informações de como preparar a sua vitamina caseira em passos simples. As informações são do portal Receitas Globo.

Apenas um aviso importante antes!

Lembre-se antes de mais nada que a reposição de energias está ligada além da alimentação, ao tempo que você dedica para relaxar e dormir. Portanto, não se esqueça disso.

Vitamina para relaxar e repor energia

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de mel;

8 folhas de hortelã maceradas no pilão (ou picadas);

400 ml de água com gás (gelada) ou pode ser leite;

1 banana nanica descascada (cortada em pedaços);

6 colheres (sopa) da polpa de maracujá.



Modo de preparo:

Antes de mais nada, você deve cortar os ingredientes que forem necessários;

Logo após, coloque no liquidificador;

Se o seu líquido não estiver tão gelado, você pode acrescentar gelo;

Agora, bata até que forme uma mescla homogênea;

Ao final, basta beber sua bebida imediatamente.



