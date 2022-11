Foto revela como é o pulmão de um animal que tem um dono fumante

Assim como os humanos, os animais podem desenvolver diversas doenças que estão ligadas ao corpo. Algumas ocorrem ‘naturalmente’ e outras podem ser geradas por negligência humana, como é o caso do câncer de pulmão.

Recentemente, uma usuária do Twitter fez um alerta na rede social sobre o uso de cigarro perto de animais. Ela publicou uma foto que supostamente mostra o pulmão de um cachorro saudável ao lado de um pulmão de um cachorro que é fumante passivo, ou seja, que convive perto de pessoas usuárias de nicotina. Na publicação ela escreveu:

“Minha prima é estudante de veterinária e me mostrou a foto de um pulmão sadio (lado direito) e um pulmão o qual o doguinho era fumante passivo. O pulmão fica mais rígido, dificultando o processo de respiração”. Ela completa dizendo: “Fumar é uma escolha sua, não dos seus animais!”

Veja as imagens que mostram a diferença de um pulmão saudável de um animal para um que é fumante passivo:

Não fume perto dos animais!

Segundo o site ‘A Lavoura’, os pets, principal os gatos, que costumam se lamber e ficar mais próximo dos donos, tem mais chances de desenvolverem problemas cardiovasculares e pulmonares em virtude da fumaça do cigarro dos tutores que são fumantes.

“Em muitos casos, os cães desenvolvem câncer de pulmão ou de cavidade nasal. Já os gatos têm mais chances de ter linfoma”, alerta a médica veterinária Tatiana Braganholo. Ela também explica que, ao longo prazo, esses animais podem desenvolver problemas como doença de pele e alergias em virtude do contato constante com a fumaça. “Se o tutor não conseguir parar de fumar, o ideal é que mantenha o animal distante da área onde costuma fumar. Sabemos que, algumas vezes, isso pode ser difícil dentro da rotina, mas é um ato de amor e cuidado com os bichinhos”.