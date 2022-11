Fazer exercício com o estômago vazio ajuda a perder peso? Isso é o que a ciência diz

Alguns tipos de dietas e exercícios consistem em se abster de uma alimentação e passar um período sem ingerir alimentos. Chamado de jejum intermitente, essa prática vai contra diversos profissionais que indicam que é importante um café da manhã antes de realizar tarefas, como se exercitar.

Um estudo realizado por especialistas da Nottingham Trent University, da Inglaterra, se propôs a desvendar se o treino após horas de jejum possui benefícios. Segundo o site Meganotícias, a pesquisa pediu para que os participantes usassem bicicleta ergométrica às 18h por trinta minutos e intensidade moderada. Segundo os estudiosos, o horário foi escolhido após entenderem que entre 16h e 20h é o horário mais popular para a prática de exercícios físicos.

“Os participantes fizeram isso duas vezes e em dias separados. A primeira vez depois de um jejum de sete horas e a segunda vez após comer duas horas antes. A quantidade de comida que eles ingeriram após o treino foi medida para determinar se o exercício com o estômago vazio os fazia comer mais à noite”, explica o site.

Resultados

O exercício noturno em jejum teve uma quantidade de gordura queimada durante o treino de 70%. “Em relação à ingestão calórica no jantar, esta foi cerca de 100 calorias maior para quem se exercitou com o estômago vazio. No entanto, quando o exercício foi realizado em jejum, a contagem total de calorias do dia foi de 440 calorias a menos”.

Tommy Slater, pesquisador principal do estudo, explica que “jejuar antes do exercício à noite pode beneficiar alguns elementos da saúde por aumentar a quantidade de gordura queimada durante o exercício ou por reduzir a quantidade de calorias consumidas durante o dia”.

Contudo, é importante que o treino correto e a dieta sejam indicados por profissionais de saúde, pois existem pessoas que não conseguem praticar exercícios de estômago vazio. Um artigo da Western New York Urology Associates observa que “exercitar-se com o estômago vazio pode reduzir o açúcar no sangue“. Isso faz com que os indivíduos fiquem com mais fome e, portanto, comessem mais após o treino.

