Como identificar o Alzheimer precocemente?

Recentemente o ator Chris Hemsworth, que interpreta ‘Thor’ no cinema revelou sofrer de uma mutação genética que aumenta o risco de desenvolvimento de Alzheimer. A descoberta foi feita após exames, que mostravam que o ator de 39 possuía duas cópias do gene ApoE4, o que aumenta as chances do desenvolvimento da doença em oito vezes. Mas além deste teste, será que é possível identificar a Doença de Alzheimer precocemente?

Segundo o site Megacurioso, não existe um exame específico para identificar a doença precedentemente. Os testes feitos por Hemsworth, por exemplo, mostram que há maiores chances para o desenvolvimento, mas não mostra com exatidão se o Alzheimer vai se manifestar.

Em sua maioria, o diagnóstico só acontece após a progressão da doença e dos sintomas. O Alzheimer se mostra uma condição com sinais inespecíficos. Por isso, ao realizar o diagnóstico, o trabalho médico consiste em dar melhores condições para o paciente, já que a doença se mostra progressiva, piorando com o passar do tempo.

Principais sintomas

A perda de memória é o sintoma mais relacionado ao Alzheimer, contudo é possível observar outras situações, como falta de concentração, de orientação, perda de noção do tempo, espaço, local e data. Um outro sintoma da doença que é pouco falado é a mudança de personalidade e de humor, onde os indivíduos podem ficar repentinamente agindo com medo, desconfiado, paranoico, ansioso ou deprimido. O site Tua Saúde informa que os principais sintomas são:

Perda de memória;

Dificuldade em executar tarefas do dia-a-dia;

Desorientação;

Problemas de linguagem;

Repetir conversas ou tarefas;

Trocar o lugar das coisas;

Mudanças bruscas no humor e na personalidade, em alguns casos;

Desinteresse pelas atividades habituais.

