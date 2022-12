Língua branca? Saiba o que é e como tratar

Você já olhou no espelho e se deparou com uma placa ou até mesmo bolinhas brancas sobre a sua língua? Chamada de leucoplasia, além da língua, ela também pode aparecer no interior da bochecha ou gengivas e acontece quando a camada superficial de queratina da língua fica mais espessa. Ela não provoca dor, queimação, coceira ou qualquer outro sintoma além da placa branca, mas é importante consultar um dentista para a remoção da placa.

De acordo com o site Tua Saúde, a principal causa da leucoplasia é o uso do cigarro, mas também ocorre pela ingestão frequente de bebidas que irritam o organismo, como as alcoólicas. A condição afeta com mais frequência homens de 40 a 60 anos de idade.

Principais sintomas de acordo com o site especializado:

• Placas brancas na língua, bochechas ou gengivas;

• Manchas na boca que não podem ser removidas com escovação;

• Placas com textura irregular ou lisa;

• Áreas grossas ou duras na boca, principalmente no local das placas/ manchas;

• Manchas que não provocam dor ou desconforto.

Tratamento

O tratamento para remover esse triplo de placa branca deve ser indicado pelo dentista de acordo com as características que a condição se apresenta no seu corpo. Caso a leucoplasia esteja relacionado com um vírus, possivelmente será indicado o uso de medicamentos para combater o vírus. Em outros casos o dentista pode indicar algum remédio que deve ser aplicado nas próprias placas.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente os sintomas citados, procure um dentista especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

