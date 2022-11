Você acorda com dor de cabeça todos os dias? Veja o que pode ser e como tratar

Você é do tipo de pessoa que já acorda com dor de cabeça ou logo pela manhã já começa a sentir o desconforto? Veja as possíveis causar a seguir.

A dor de cabeça é uma condição comum e pode acontecer por uma série de fatores, desde algo simples, como uma desidratação ou falta de sono, como algo mais complexo.

Caso o sintoma costuma aparecer de manhã, pode ser por alguns motivos específicos, como:

Apneia do sono

A apneia do sono é um tipo de distúrbio que faz com que as pessoas parem de respirar durante o sono, que ocorre devido à obstrução das vias aéreas.

“Isso resulta em múltiplos despertares durante a noite”, explicou o professor da Wayne State University, Dr. James Rowley, conforme texto do Meganotícias.

Além de ser conhecida por gerar o ronco, a apneia também pode causar bom seca ao acordar, dor de cabeça e fadiga ao longo do dia.

Bruxismo

O bruxismo também é um distúrbio que acontece enquanto você dorme. As pessoas que sofrem com a condição tem como hábito ranger os dentes durante a noite.

O ato de apertar a mandíbula e consequentemente os dentes uns no outros gera tensão, que pode irradiar para o pescoço e a cabeça, os músculos no rosto, costas e ombros.

Ronco

Mesmo aquelas pessoas que não possuem apneia do sono podem ter o hábito de roncar. As pessoas que emitem esse barulho, seja pelo nariz ou pela boca ao dormir, também podem acordar com dor de cabeça.

Isso ocorre pois existem “alterações no oxigênio e no dióxido de carbono no sangue. A dor de cabeça vascular é o produto do dióxido de carbono retido”, segundo a Associação Britânica de Ronco e Apneia do Sono.

Dormir muito

Além da falta de sono, o excesso de sono também gera dor de cabeça, de acordo com a Fundação do Sonho. Se você não dorme o suficiente, aumenta a produção de proteínas que produzem a dor crônica, o que pode desencadear episódios de enxaqueca.

Contudo, a desidratação ou a falta de alimentação, que causa a queda de glicose no sangue, podem ser algumas das razões pela dor de cabeça ao dormir demais.

Ressaca

Não é novidade que a bebida em excesso causa dor de cabeça no dia seguinte e isso também está ligado com a desidratação. Além do desconforto na cabeça, é comum sentir cansaço ou dores no estômago.