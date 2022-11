Essas são as datas de aniversários MAIS RARAS no Brasil Imagem: Pixabay

Se você gosta de comemorar seu aniversário, com certeza você faz desta data um dia muito especial. Mas existem dias específicos que realmente são ‘diferentes’, pois são conhecidos como as datas de aniversários mais raras do Brasil.

De acordo com o site Megacurioso, em consulta ao Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) do Ministério da Saúde, é possível obter várias informações sobre os nascimentos no país, como por exemplo qual é o dia que existem menos nascimentos, com dados que iniciaram em 1996.

Confira a seguir as 10 datas de aniversário mais raras.

1º de janeiro

O ano já começa com um feriado. Em 1º de janeiro é comemorado o Ano Novo e, segundo o banco de dados consultado, é o dia que contém menor proporção de nascimentos no país em relação à média dos outros dias. A taxa de nascidos fica em 12,43% menor neste dia do que a média diária brasileira.

7 de setembro

Outra data rara para nascer uma criança também é outro feriado. A taxa de nascimento no dia da Independência do Brasil é 14,22% menor que a média diária.

LEIA TAMBÉM: Relembre os personagens icônicos das Copas do Mundo

30 de dezembro

Saindo do comum de feriados serem os dias com a menor taxa de nascimentos, 30 de outubro também é uma data rara. Isso acontece possivelmente pelo fato da data estar próxima das festas de fim de ano.

12 de outubro

Outro feriado nacional com uma menor taxa de nascimento. Mesmo sendo o dia das crianças (mas o feriado é em virtude de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil), é o sétimo dia com menos nascimentos, com a taxa de 15,76% menor que os outros dias.

As outras datas raras de aniversários são:

15 de novembro;

29 de fevereiro;

24 de dezembro;

31 de dezembro;

2 de novembro;

25 de dezembro.

LEIA MAIS:

⋅ GKay confirma show de Anitta na próxima edição da Farofa: “Começar pela patroa”

⋅ Erasmo Carlos morre aos 81 anos no Rio de Janeiro

⋅ Detectada pela primeira vez em São Paulo mais uma subvariante da Ômicron, a BN.1