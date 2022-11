GKay confirma show de Anitta na próxima edição da Farofa: “Começar pela patroa”

A influenciadora Géssica Kayane, mais conhecida como GKay, confirmou que Anitta estará em sua próxima farofa. Em seu Instagram, a famosa postou um vídeo onde mostra diversos trechos da cantora.

Para animar ainda mais os seus seguidores, que esperam receber o tão sonhado saco de lixo (convite para a próxima edição), GKay legendou com um “vamos começar pela patroa”, em letras garrafais.

Vale destacar que levar Anitta para sua famosa festa é um sonho da influenciadora digital. No passado, a cantora carioca já confirmou que iria fazer um show exclusivo, mas acabou que a participação não aconteceu.

A revelação foi feita durante o podcast PodCats, apresentado por Virgínia Fonseca e Camila Loures, onde GKay disse que a apresentação precisou ser cancelada por causa de uma viagem de trabalho para os Estados Unidos.

“Um belo dia eu estava na Netflix, Anitta me liga e pergunta os dias da festa. Ela disse que estaria livre num dos dias e que eu só teria que pagar o jatinho. Eu comecei a ter um colapso nervoso. A gente começou a combinar tudo, ela começou a montar um look exclusivo, ia fazer um show exclusivo só para a Farofa”, disse.

LEIA TAMBÉM: Processado por danos morais: Caio Castro pode desembolsar este valor indenizatório

Na conversa, Gkay disse que o show da cantora pop aconteceria no mesmo dia que Leo Santan iria cantar, mas precisou cancelar: “No dia, apareceu um evento que parece que a Dua Lipa falou e ela teria que substitui-lá. Foi algo assim. Ela me ligou, me explicou e eu disse: ‘eu acho que você fez mais do que vir, que foi ter se oferecido’”.

Farofa da GKay para todo mundo

Segundo o site Popline, a Farofa da Gkay, que ganhou força em 2021, pode se tornar um evento aberto para todos. Segundo o site, a famosa influencer está pensando sobre o assunto e tudo pode acontecer nos próximos anos.

“Tem a possibilidade, ela está sendo bastante estudada porque se a Farofa for aberta ao público vai ser em formato de festival. Em 2022, ainda não. Mas quem sabe ano que vem”, contou ela.

LEIA TAMBÉM: A Copa cancelou “Chocolate com Pimenta”? Veja quando a novela volta à Globo