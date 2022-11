A Copa cancelou “Chocolate com Pimenta”? Veja quando a novela volta à Globo

Os jogos da Copa do Mundo mudaram a programação da Globo e a novela “Chocolate com Pimenta”, que está sendo reprisada no horário da tarde, após o “Jornal Hoje”, foi uma das atrações interrompidas pelo campeonato de futebol, deixando alguns fãs frustrados.

Mas a saída da novela de Walcyr Carrasco da grade vai durar pouco. Segundo a Globo, a edição especial ficará fora do ar até segunda-feira (28), ou seja, o retorno da trama está previsto para o dia 29 de novembro, quando começa a terceira rodada da Copa do Mundo, que acontece no Catar.

Na cena de "Chocolate com Pimenta", Olga (Priscila Fantin) finge tropeçar e puxa o imenso colar de pérolas que enfeita o decote de Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Renato Rocha Miranda/Globo)

Mas a Globo continua com o “Vale a Pena Ver de Novo”, que está reprisando “O Rei do Gado”, de Benedito Ruy Barbosa, mas a trama vai ao ar depois da exibição da última partida de futebol, por volta das 18 horas. Em seguida, os noveleiros de plantão acompanham o capítulo inédito de “Mar do Sertão”.

Preste atenção aos horários

Por conta da Copa do Mundo do Catar, a Globo está com uma grade flexível e nesta primeira fase, que começou na segunda-feira (21), os jogos estão sendo exibidos em diversos horários. Diariamente, as partidas acontecem às 7 horas, 10 horas, 13 horas e 16 horas, mudando algumas atrações do canal.

Já na terceira rodada dos jogos conta com menos times e, por isso, haverá apenas duas partidas por dia, que serão transmitidas às 12 horas e às 16 horas.

“Encontro” também está fora do ar

Patrícia Poeta celebra três meses no comando do "Encontro" (Reprodução/Globo)

Os jogos da Copa do Mundo começaram e muitos telespectadores perderam ou estranharam que o “Encontro” também não estava na programação matinal da Globo.

No entanto, o programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares não ficará muito tempo longe dos telespectadores, já que ele ficará ausente apenas nas primeiras semanas da competição. Além disso, quando não for retirado totalmente do ar, o programa pode ser encurtado ou mudar um pouco de horário, dependendo da grade dos jogos, como aconteceu nesta segunda-feira (21).

