“Se eu dou um, ela desmaia”, diz Deolane ao brigar com famosa em “A Fazenda 14”

Deolane Bezerra anda sem paciência na sede de “A Fazenda 14″ e durante uma conversa confessou que quase acertou um soco em Kerline Cardoso, que também está no reality show da Record TV.

Em uma conversa com Bia Miranda, a advogada disse que quase bateu na ex-BBB, mas lembrou de uma das regras do programa: “Quase que eu pego ela, aí me lembrei que não podia. Já ia grudar nela. Se eu dou um nela ali, ela desmaia. Teve uma hora que ia grudar ela pelo cabelo e grudar no chão. Ontem foi o dia mais perto de eu bater, eu tava com ódio dela”.

Além da viúva de MC Kevin, a neta postiça de Gretchen também confessou que sentiu vontade de bater na influenciadora digital: “Fiquei com vontade de dar um murro na cara dela”, disparou a tiktoker.

Diante desses fatos, a equipe de Kerline rebate ameaças feitas pela advogada. Nesta segunda-feira (21), uma nota de repúdio foi postada nas redes sociais da ex-BBB.

“O que mais surpreende é uma mulher que se diz tão superior e que entende das leis agir dessa forma. Completamente sem escrúpulos e respeito algum por seus adversários. Repudiamos esse jogo baseado em inverdades, ameaças constantes e brigas repetitivas, pois, na falta de argumentos, parte para fake news e intimidações”, dizia a nota.

A briga entre as famosas

Dentro da sede de “A Fazenda 14″, Deolane perdeu a paciência e ameaçou a Kerline. No domingo (20), a influenciadora digital falou que estava com vontade de dar um soco na cara da ex-BBB e chegou a imitar o gesto.

Tudo aconteceu durante uma dinâmica, onde os famosos peões tinham que falar sobre quem eles gostariam de esquecer do programa e Kerline foi direta ao mencionar que gostaria de esquecer as brigas com a advogada.

No entanto, Deolane não gostou e disse que ela estava mentindo: “Você é uma mentirosa! Inventou que eu fiquei usando droga”. Em seguida, ela simulou um soco e disse: “Faz isso lá fora, que dá vontade de fazer assim!”.

