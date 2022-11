Erasmo Carlos morre aos 81 anos no Rio de Janeiro

O cantor Erasmo Carlos morreu, nesta terça-feira (22), aos 81 anos. O famoso estava internado no Rio de Janeiro e até o momento a causa da morte não foi revelada.

Em outubro, o Tremendão, como era chamado pelos fãs e por amigos, também esteve no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção pulmonar. Na época, a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, afirmou que o estado de saúde do músico era delicado.

Internado, Erasmo Carlos cancela shows internacionais (Reprodução/Instagram)

A coluna ainda afirma que Erasmo precisou cancelar dois shows que realizaria no início de novembro em Orlando e Miami, nos Estados Unidos. O anúncio também foi feito pelas redes sociais do artista.

Em 2021, o famoso também foi ao hospital por causa da covid-19. Na época, ele ficou mais de uma semana internado para ser acompanhado pela equipe médica. O cantor também avisou aos fãs: “Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por covid. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença”, informava uma postagem.

Na ocasião, ele lamentou ter contraído a doença mesmo respeitando os protocolos e estando vacinado com as duas doses. “Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para covid-19″, disse o veterano.

Seu Jorge (Teylor) e Erasmo Carlos (José) em cena do filme | Divulgação

Depois do susto, Erasmo Carlos falou sobre a doença na TV: “Eu perdi a voz, o fôlego e o equilíbrio. Então, precisou do trabalho de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, acupuntura. Tudo isso eu fiz durante uns dois, três meses, para ir me aprimorando de novo. Fui reaprendendo um monte de coisas que eu tinha esquecido”, ressaltou o famoso, durante uma entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV.

Ao longo da carreira, Erasmo Carlos ficou conhecido por suas músicas e parceria com Roberto Carlos. Entre as canções gravadas estão “Além do Horizonte”, “É Preciso Saber Viver” e “O Bom”. Além de Roberto, ele também gravou com Wanderléa, que também fez parte da Jovem Guarda, entre as décadas de 1960 e 1970.

