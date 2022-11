Relembre os personagens icônicos das Copas do Mundo

Além de futebol, uma outra coisa que o brasileiro ama é o meme. Mas antes mesmos dessas ‘coisas engraçadas’ ganharem nome, diversos personagens de Copas do Mundo já ganhavam fama. Veja a seguir alguns personagens icônicos que já fizeram sucesso em outros mundiais e são relembrados até os dias de hoje.

‘Psicopata do Hexa’

O nome parece dar medo, mas ele se refere a um personagem russo, com ‘alma’ brasileira. Yuri Torsky, decidiu torcer pelo Brasil na Copa de 2018 realizada no seu próprio país e durante uma transmissão foi eternizado após aparecer segurando a bandeira do Brasil com um cabelo loiro e um olhar profundo e sombrio, daí veio seu apelido nada agradável, que também pode ser trocado por ‘Bruxo’ ou ‘Feiticeiro’ do Hexa.

Desde aquela época o homem nutriu um sentimento pelo brasil, mostrando inclusive ser torcedor do Flamengo em postagens nas redes sociais.

Gaúcho da Copa

Antes de um torcedor russo se tornar o símbolo do Brasil, quem teve esse papel foi Clóvis Acosta Fernandes, conhecido carinhosamente como ‘Gaúcho da Copa’. O senhor se tornou meme na Copa que aconteceu em solo nacional, em 2014, após chorar abraço a uma réplica da taça da competição enquanto via a seleção brasileira perdendo.

O personagem acabou falecendo em 2015, em decorrência de um câncer no rim detectado em 2004.

Galvão Bueno

Antes da era do memes, o narrador esportivo Galvão Bueno já era famoso pelos seus muitos bordões em diversas competições esportivas. Entre as frases clássicas nas Copas do Mundo estão as famosas “É tetra!” e “Vai que é tua, Tafarel!”.

Com informações de GShow.

