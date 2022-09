3 perfumes masculinos nacionais marcantes e que chamam a atenção de longe

O especialista em perfumes Luís Jordão listou quais são os perfumes nacionais essenciais em uma coleção caso você queira escolher entre os mais potentes. Confira quais são eles a seguir:

Essencial Mirra - Natura

Com o nome autoexplicativo, Essencial Mirra é um perfume ambarado que traz as notas de tabaco e mirra bem marcantes. Por ser uma fragrância diferenciada, a compra no blind, ou seja, sem sentir o aroma, não é indicada. Fixa por aproximadamente 12 horas e projeta por três.

As notas de topo são Elemi, Pimenta Preta, Cardamomo, Coentro Verde, Bergamota e Limão. As notas de coração são Trigo, Ameixa, Cenoura e Davana e as notas de fundo são Mirra, Âmbar, Tabaco, Baunilha, Bálsamo-de-Tolu, Fava Tonka, Bálsamo do Peru, Patchouli ou Oriza, Cashmeran e Ládano.

Mablec Signature - O Boticário

Com uma fixação um pouco menor, Malbec Signature é um especiado quente e amadeirado, representando muito bem a linha.

As notas de topo são Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide.

Amyi VIII - Amyi

Esse perfume não é muito conhecido pelo quesito fixação e projeção, porém entrega qualidade, matéria-prima e exclusividade. A marca pertence à perfumaria de nicho, por isso não é tão comentada. Sua qualidade foi comprovada após a fragrância concorrer a uma premiação internacional com diversos perfumes famosos.

As notas de topo são Framboesa, Tomilho Vermelho e Sal Marinho. As notas de coração são Camurça branca e Flouve e as notas de fundo são Olíbano, Âmbar e Sândalo.

