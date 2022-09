Perfumes com ‘cheiro de rica’, mas com preço que cabe no seu bolso Imagem: Pexels

Ente as milhares fragrâncias existentes, é possível encontrar perfumes para todos os gostos e bolsos. Existem aqueles importados, com um cheiro único, mas com um valor elevado. Também existem aqueles nacionais mais fracos e baratos, contudo, também é possível achar ótimos aromas por um bom custo-benefício, e é exatamente esses perfumes que você confere a seguir, com o canal ‘Perfumando-se’ listando fragrância com cheiro de rica, mas com um preço baixo. Confira:

LOV | U - Avon

Lançada em 2022, essa fragrância é um frutado que está fazendo sucesso entre as mulheres. Seu aroma lembra o importado 212 VIP Rosé, sendo uma boa escolha para quem quer pagar pouco, mas se sentir com um aroma de importado. Também possui um bom desempenho, com fixação e projeção médio, segundo a especialista Suh, apresentadora do canal.

As notas de topo são Framboesa, Flores Aquáticas e Pimenta Rosa. As notas de coração são Óleo de Rosa, Champanhe Rosé e Orquídea Vanda Red e as notas de fundo são Maçã do Amor, Chantilly, Madeira de Cashmere e Creme de Amêndoa.

Carlinhos Maia - Jequiti

Esse é outro perfume atual, lançado em 2021. Possui um aroma não só de riqueza, mas também de mulher mais jovem. Por não ser um perfume muito conhecido, pode te trazer elogios e exclusividade em eventos que você utilizá-lo.

LEIA TAMBÉM: ‘Perfumes bombas’: veja 5 perfumes da marca Boticário com ótima fixação

Possui a versão feminina e a masculina e no aroma indicado para as mulheres, as notas de topo são Lichia, Ameixa, Mandarina e Cereja. As notas de coração são Pêssego, Orquídea e Gardênia e as notas de fundo são Chocolate Branco, Baunilha, Âmbar e Almíscar.

Capricho Rock - O Boticário

Mesmo com a embalagem relativamente pequena, de 50 ml, sua potência e desempenho transforma esse perfume em uma ótima escolha por um bom preço.

É um chipre frutal e suas notas de topo são> Mandarina, Grapefruit, Frutas Vermelhas, Folhas Verdes e Cassis. Notas de corpo: Jasmin, Ylang-Ylang e Frésia e notas de fundo: Musgo de Carvalho, Sândalo, Cedro, Patchouli e Musk.

LEIA MAIS:

⋅ Perfume fresco que FIXA MUITO existe? Confira a lista com as fragrâncias femininas com bom desempenho

⋅ Essas são as fragrâncias femininas de cada uma das marcas nacionais que mais agradam o olfato masculino

⋅ 5 perfumes masculinos para usar no trabalho