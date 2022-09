Essas são as fragrâncias femininas de cada uma das marcas nacionais que mais agradam o olfato masculino Imagem: Freepik (Yeko Photo Studio)

Você está buscando por um perfume sensual, para agradar e chamar a atenção das pessoas e principalmente dos homens, independente do lugar? Então escolher alguma daas opções a seguir talvez seja o melhor caminho. Além de possuir um bom custo-benefício, as fragrâncias indicadas pela youtuber Lidia Paina projetam e fixam bem na pele. Confira:

Kriska Drama - Natura

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Nectarina, Pera, Maçã e Mandarina. As notas de coração são Pralinê, Jasmim, Peônia e Flores Brancas e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Caramelo, Fava Tonka, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar e Cedro.

Far Away Glamour - Avon

As notas de topo são Groselha Preta, Toranja e Pimenta Rosa. As notas de coração são Baunilha de Madagascar, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Almíscar Negro.

LEIA TAMBÉM: Perfumes nacionais que agradam os homens

Lua Intenso - Natura

As notas de topo são Groselha Preta, Pêssego e Pera. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Lírio-do-Vale e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.

Lily Eau de Parfum - O Boticário

As notas de topo são Pêssego, Damasco, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Íris, Violeta, Narciso e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Musgo.

Ilía Viver - Natura

As notas de topo são Toranja e Frutas Vermelhas. As notas de coração são Frésia e Magnólia e as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Baunilha.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes masculinos chiques para momentos formais

⋅ Se você ama perfumes nacionais, essas fragrâncias não podem faltar no seu acervo

⋅ Perfumes nacionais que se parecem muito com importados