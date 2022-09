‘Perfumes bombas’: veja 5 perfumes da marca Boticário com ótima fixação Imagem: Freepik

Não são apenas os perfumes importados que demonstram um alto poder de fixação. Existem fragrâncias brasileiras que também fixam e exalam por um bom tempo, e você confere cinco delas a seguir, em lista elaborada pelo canal ‘Um cheiro!’, com perfumes ‘bombas’ da O Boticário.

Lily Essence

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pêssego, Damasco, Pera e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Íris, Gardênia, Narciso, Rosa, Osmanthus e Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Âmbar, Almíscar, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Vetiver.

Coffee Woman Duo

As notas de topo são Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota. As notas de coração são Leite, Café, Orquídea, Jasmim Sambac, Ylang Ylang e Rosa e as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Almíscar.

214 Golden Gardênia

As notas de topo são Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Hedione, Íris, Pêssego e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Almíscar e Cedro.

Egeo Choc

As notas de topo são Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego. As notas de coração são Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas.

Free Hugs

As notas de topo são Lavanda, Limão, Pêssego, Lichia e Mandarina. As notas de coração são Aldeídos, Pele, Violeta, Camélia, Jasmim, Ylang Ylang e Tuberosa e as notas de fundo são Sândalo, Patchouli ou Oriza e Benjoim.

