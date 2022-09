Perfume fresco que FIXA MUITO existe? Confira a lista com as fragrâncias femininas com bom desempenho Imagem: Pexels

Os perfumes mais frescos são conhecidos pela pouca fixação e projeção, afinal, a função deles é deixar o corpo refrescante em dias mais quentes, mas com um bom aroma. De qualquer forma, algumas fragrâncias frescas são mais potentes e podem sim ficar na pele por um período maior de tempo, e você confere quais são elas a seguir, em lista elaborada pela youtuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira.

Accordes Harmonia - O Boticário

Esse perfume tem como objetivo prolongar a sensação de banho tomado. É um floral aldeídico atalcado. Tem um início frutado, porém em pouco tempo exala o aroma floral, e assim se mantém. Pode ser facilmente utilizado no dia-a-dia, fixando uma média de sete horas.

As notas de topo são Petitgrain, Quincã, Mandarina e Kiwi. As notas de coração são Violeta, Jasmim, Lírio-do-Vale, Ylang Ylang, Angélica e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Cedro da Virgínia, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Kaiak Aventura - Natura

Com uma saída predominantemente cítrica, Kaiak Aventura se destaca com as flores brancas. Sua proposta é parecida com o importado Tommy Girl e também possui um desempenho de sete horas em média.

As notas de topo são Bergamota, Mandarina, Notas Verdes, Notas Ozônicas, Pimenta Rosa e Toranja. As notas de coração são Peônia, Jasmim, Rosa, Lírio-do-Vale e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.

Bluish Light - In The Box

Essa fragrância é inspirada em Light Blue Intense, de Dolce & Gabbana. Possui um aroma floral frutado refrescante.

Possui notas de saída de Limão e Maçã Granny. Notas de corpo de Cravo Francês e Jasmin e notas de fundo em Madeira de Âmbar, Cedro e Almíscar.

