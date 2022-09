6 perfumes com cheiro de ‘banho tomado’ Imagem: Freepik

Se você gosta de perfumes que demonstram frescor e cheiro de limpeza, confira a lista a seguir elaborada pelo youtuber Caio Mecca, com os 6 melhores perfumes com cheiro de banho tomado.

King of Seduction - Antonio Banderas

As notas de topo são Abacaxi, Bergamota, Melão, Toranja e Maçã Verde. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Cardamomo e Néroli e as notas de fundo são Vetiver, Almíscar Branco, Cedro, Camurça e Âmbar.

Eternity For Men Air - Calvin Klein

As notas de topo são Notas Oceânicas, Notas Ozônicas, Bagas de Zimbro ou Junípero e Mandarina. As notas de coração são Lavanda, Maçã Verde e Folha de Violeta e as notas de fundo são Algas marinhas, Âmbar Cinzento e Patchouli ou Oriza.

Polo Ultra Blue - Ralph Lauren

As notas de topo são Cidra, Limão, Manjericão e Lúcia-lima. As notas de coração são Notas Minerais e Ambertonic e as notas de fundo são Sal, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Aqva Pour Homme - Bvlgari

As notas de topo são Mandarina, Laranja e Petitgrain. As notas de coração são Algas marinhas, Lavanda e Flor de Algodão e as notas de fundo são Cedro da Virgínia, Notas Amadeiradas, Patchouli ou Oriza, Sálvia Esclaréia e Âmbar.

High Line - Bond No 9

As notas de topo são Grama, Ruibarbo e Bergamota. As notas de coração são Jacinto, Tulipa Rosa, Flor de Laranjeira Africana e Tintura de Rosa e a nota de fundo é Carvalho.

Virgin Island Water - Creed

As notas de topo são Coco, Lima, Bergamota branca e Mandarina Siciliana. As notas de coração são Gengibre, Ylang Ylang, Jasmim Indiano e Hibisco e as notas de fundo são Rum Branco, Cana-de-Açúcar e Almíscar.

