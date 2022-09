Use esses 5 perfumes se você deseja um cheiro de ‘homem limpo’ Imagem: Freepik

Você sabe o que é uma ‘fragrância barbershop’? De acordo com o youtuber ‘Matt Fragrance’, esse tipo de perfume se refere à barbearia, porém, mais do que isso, é um aroma que lembra limpeza e produtos de higiene. E se você gosta desse aroma, confira a seguir 5 perfumes nesse estilo.

5. Solo Origami - Loewe

O perfume Origami, da marca Loewe, possui um toque de gengibre que se sobressai, dando uma sensação fresca à fragrância. Além disso, toda sua composição é natural.

As notas de topo são Manjericão, Bergamota, Alecrim, Limão Italiano, Cardamomo e Anis. As notas de coração são Lavanda, Extrato de Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Vetiver, Almíscar, Madeira de Âmbar, Âmbar e Patchouli ou Oriza.

4. Cuba Prestige Platinum - Cuba Paris

Se você busca um perfume importado fresco e com um bom custo benefício, você pode optar por essa fragrância. Possui uma sensação gélida, sendo ideal para dias quentes. É inspirado em Ice*Men, de Mugler.

As notas de topo são Bergamota e Lavanda. A nota de coração são Notas Florais e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Musgo de Carvalho.

Azzaro pour Homme - Azzaro

Esse perfume é considerado um clássico da perfumaria, lançado em 1978. É uma referência de fragrância barbershop, além de trazer a virilidade do aroma amadeirado.

As notas de topo são Lavanda, Anis, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia e Íris. As notas de coração são Vetiver, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

Bleu de Chanel

Outro perfume importado clássico e um dos frescos mais utilizados pelos homens atualmente. Possui uma composição até mesmo simples, mas com muita qualidade. Ideal para eventos noturnos e encontros românticos em dias mais quentes.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Ládano e Almíscar Branco.

Jonn Varvatos

É um perfume pouco comentado, mas que traz um aroma de ‘barbearia antiga’, mas que traz a modernidade com suas notas adocicadas.

Sua composição leva Couro, Âmbar, Tamarindo, Tâmaras, Bálsamo de Abeto, Baunilha, Caramelo, Olíbano, Notas Herbais, Fêno, Styrax e Agarwood (Oud).

