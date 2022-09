5 perfumes masculinos para usar no trabalho Imagem: Pexels

Se você pretende impressionar no seu ambiente de trabalho, além de uma boa aparência, é preciso investir em um perfume que combine com o local. E se você não sabe qual fragrância escolher, confira a seguir as dicas da youtuber Carol Octaviano.

Insensatez - O Boticário

As notas de topo são Bergamota, Abacaxi, Tangerina e Mamão Papaia. As notas de coração são Chá, Jasmim, Violeta, Lírio-do-Vale e Tintura de Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Musgo de Carvalho. Seu aroma lembra o importado CK One.

[No] Gender - Natura

As notas de topo são Pomela, Notas Verdes, Limão, Bergamota, Mandarina, Noz-moscada e Laranja. As notas de coração são Lavanda, Gengibre, Jasmim e Cardamomo e as notas de fundo são Cedro, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

LEIA TAMBÉM: Use esses 5 perfumes se você deseja um cheiro de ‘homem limpo’

Bleu de Chanel

Para ambientes mais formais, o importado Bleu de Chanel é uma boa escolha. É um perfume mais sério.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Ládano e Almíscar Branco.

Be. Azul - Be. Colônias

Possui notas de Lavanda, Lúcia-lima e Cítricos.

K - Natura

As notas de topo são Notas Aquáticas, Abacaxi, Folhas Verdes, Bergamota, Maçã, Mandarina, Limão e Noz-moscada. as notas de coração são Pimentas Pretas e Rosas, Lavanda, Violeta, Junípero ou zimbro, Ruibarbo, Gerânio, Sálvia, Rosa e Alecrim e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Notas Herbais, Sândalo, Cedro, Âmbar, Almíscar, Patchouli ou Oriza e Musgo de Carvalho.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 6 perfumes com cheiro de ‘banho tomado’

⋅ 3 perfumes masculinos ‘classudos’ para você se sentir um homem elegante

⋅ Vale a pena investir em body splashs? Veja os queridinhos de uma marca brasileira