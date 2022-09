3 perfumes masculinos ‘classudos’ para você se sentir um homem elegante

Está buscando uma fragrância masculina que seja chique e que tenha ótima fixação? Que tal experimentar os perfumes a seguir? A youtuber Carol Octaviano apresenta dois perfumes importados e um nacional ideais para quem deseja se sentir chique.

212 Men - Carolina Herrera

Essa é uma fragrância versátil, que se encaixa em qualquer hora do dia e ocasião, sendo um dos clássicos da perfumaria importada.

As notas de topo são Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain. As notas de coração são Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Incenso, Vetiver, Madeira Guaiac e Ládano.

Bleu de Chanel

Esse provavelmente é o perfume mais ‘queridinho’ dessa lista. A busca pela fragrância está em alta ultimamente, principalmente porque ela apresenta o verdadeiro ‘cheiro de poder’.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Ládano e Almíscar Branco.

K - Natura

O perfume inicia fresco, e depois parte para um lado mais adocicado, sendo perfeito para seduzir. Ideal para uso noturno, em encontros românticos, por exemplo.

As notas de topo são Notas Aquáticas, Abacaxi, Bergamota, Folhas Verdes, Maçã, Mandarina, Limão e Noz-moscada. As notas de coração são Pimentas Pretas e Rosas, Lavanda, Violeta, Junípero ou zimbro, Ruibarbo, Gerânio, Sálvia, Rosa e Alecrim e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Notas Herbais, Sândalo, Cedro, Âmbar, Almíscar, Patchouli ou Oriza e Musgo de Carvalho.

