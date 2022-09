Vale a pena investir em body splashs? Veja os queridinhos de uma marca brasileira

Entre as diversas versões dos perfumes, como Eau de Parfum, Eau de Toilette e tantas outras, o body splash é uma espécie de fragrância mais suavizada. O que diferencia os tipos de perfumes é a porcentagem de essência que existe na composição e por tanto, os body splashs costumam ser mais baratos e os frascos costumam ter 200 ml.

Como utilizar?

Conforme explicado anteriormente, o produto tem como principal característica a suavidade, logo, é mais indicado para o uso diário e dias quentes. Também pode ser utilizado após o banho, nas partes mais quentes do corpo (punho, atrás dos cotovelos, atrás dos joelhos e atrás das orelhas.

Em virtude da composição mais suave, o body splash não dura por muito tempo no corpo. Por isso a youtuber especializada em perfumes, Cássia Souza Neves, indica o uso de um hidratante antes de borrifar a fragrância pelo corpo. Os produtos podem ser da mesma fragrância ou de linhas distintas, mas nesse caso o hidratante também precisa ter um cheiro leve.

Dicas de fragrâncias

Cássia dá algumas dicas de alguns body splashs da marca O Boticário para você conhecer. Confira:

Amor no Ar - floral amadeirado almiscarado

As notas de topo são Limão, Cassis, Mandarina, Laranja, Maçã e Bergamota. As notas de coração são Ameixa, Pêssego, Flor de Tília, Frésia, Lótus e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Sândalo e Âmbar.

Viagem Encantada - floral gourmand

Possui notas de Pera, Algodão-Doce, Pralinê, Leite, Pêssego, Bergamota, Jasmim Sambac e Ambroxan.

Cuide-se Bem Boa Noite - floral amadeirado almiscarado

As notas de topo são Bergamota, Mandarina, Pimenta Rosa e Ameixa. As notas de coração são Lavanda, Rosa, Lírio-do-Vale, Jasmim e Notas Doces e as notas de fundo são Almíscar, Cashmeran, Musgo e Âmbar.

