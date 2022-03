Os 4 melhores body splashes para você se sentir bem o dia todo

Muitas pessoas chamam a atenção apenas pela aparência e pelo perfume forte e autêntico que ela está utilizando. Porém, se no seu caso você quer apenas se sentir cheirosa de um jeito suave, que tal experimentar um body splash?

Também conhecidos como body spray, esse produto é um perfume bem mais leve e suave. De acordo com o site Dicas de Mulher, uma fragrância comum possui uma alta essência, podendo chegar até 30%, já o body splash contém apenas 5%. Por isso, o produto é recomendado para quem deseja ficar refrescante e com um aroma suave sem todo o peso de um super perfume concentrado.

Como utilizar

Como já foi dito, o produto é bem mais leve, logo sua fixação também dura menos tempo. Por isso, existem técnicas para que o aroma seja melhor aproveitado. Veja quais são a seguir:

Seque bem o corpo após o banho;

Passe o hidratante corporal de sua preferência;

Após, passe o spray em cinco zonas quentes do corpo (orelha, base do pescoço, lado de dentro dos punhos, cotovelo e atrás dos joelhos);

Para maior durabilidade, borrife a substância no ar e atravesse a nuvem perfumada.

Os 4 melhores body splashes

Assim como os perfumes tradicionais, esse spray possui diversas famílias olfativas. A seguir você confere cinco fragrâncias incríveis!

Vanilla Kiss - Phyto Splash

O aroma é uma mistura de flores, frutas suculentas e baunilha. Logo, possui notas frutais fortes. “Sinto um cheiro doce, realmente, a baunilha é bem marcante. Permanece por umas 6h ainda mais forte e aos poucos vai ficando mais leve e aí sinto cheiro de flores e frutas, mas bem leve”, destaca a blogueira Cecilia Vaz de Castro.

Flor & Amor - Petúnia

A fragrância contém um perfume oriental floral, com as notas do topo de pimenta rosa, fechando com tangerina e bergamota no corpo e almíscar, sândalo e baunilha no fundo.

Framboesa e Orquídea - Orgânica

O produto é versátil e pode ser utilizado tanto de dia quanto à noite. “A duração desse produto me surpreendeu muito, pois ele durou fácil umas 8 horas na minha pele. Outro ponto positivo desse body splash é a refrescância deixada pelo produto na pele e para quem gosta de um cheiro Frutal floral super indico”, escreve a blogueira Jenifer Morschel.

Body Splash Cuide-se Bem Nuvem

Ele é feito para ser aplicado em todo o corpo e como o nome diz, vai te ‘deixar nas nuvens’. Para uma duração maior, é indicado utilizar com um hidratante da mesma linha.