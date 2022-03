Os 5 perfumes femininos mais elogiados

Os perfumes servem para deixar marcas. Dos mais suaves aos mais fortes, dos adocicados aos cítricos, eles podem revelar muito sobre a pessoa que está usando.

Caso a ideia é que seu aroma seja o comentário onde passar, talvez você queira experimentar as fragrâncias a seguir, com a lista dos perfumes femininos mais elogiados, retirada da Lord Perfumaria.

5. Angel - Thierry Mugler

Essa fragrância é a mais clássica da marca, possuindo acordes adocicados e um frasco recarregável. Angel é inspirado na dualidade presente em toda mulher: docilidade e glamour. As essências de caramelo e chocolate remetem à infância, enquanto o patchouli e baunilha mostram a elegância e feminilidade.

4. Scandal - Jean Paul Gaultier

O frasco desse perfume e o próprio nome ja diz muita coisa Scandal é para aquelas mulheres sedutoras. O aroma de mel e patchouli ainda indicam sensualidade e a liberdade feminina.

3. The Scent for Her - Hugo Boss

Uma das fragrâncias mais intensas da lista e que melhor expressam a feminilidade. O aroma predominante é o de pêssego e sua composição leva diversas flores e cacau, permitindo uma versatilidade para o dia-a-dia, sendo ideal para ambientes corporativos.

2. La Vie Est Belle - Lancôme

Ao contrário do perfume anterior, essa fragrância é considerada mais leve e delicada. O aroma aconchegante e confortável é feito de jasmim, baunilha e outros componentes.

1. Good Girl - Carolina Herrera

De nome e frasco marcante, essa fragrância é um ícone feminino no mundo da perfumaria. O salto agulha da embalagem mostra poder e imponência de uma mulher de sucesso, bem como a sua fragrância provocadora de amêndoas e café, misturadas com jasmim, cacau, tuberosa e fava tonka. Uma verdadeira e intensa mistura que transmite ousadia e sofisticação.

