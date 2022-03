Os 7 perfumes mais famosos do mundo

Ter artigos de luxo não é para qualquer pessoa, e no mundo dos perfumes, também existem as fragrâncias mais queridas, porém um pouco mais exclusivas do que outras. Você pode ser um grande colecionador de perfumes ou simplesmente um curioso, mas a pergunta é uma só: quais são os perfumes mais famosos do mundo?

Por isso, você confere uma lista a seguir retirada do site Steal the Look com sete deles.

Nº 5 (Chanel)

O perfume mais famoso do mundo é o Nº 5, da Chanel. Ele carrega alguns títulos como: o perfume mais vendido de todos os tempos e também o primeiro da marca a ser feito. Ele surgiu em 1921 a partir de uma encomenda da estilista icônica Coco Chanel. Possui 80 componentes, entre eles jasmim e baunilha.

Coco Mademoiselle (Chanel)

Também da Chanel, o perfume não é um dos mais antigos como o carro-chefe Nº 5, mas fez muito sucesso entre os amantes da marca. Lançado em 2001, é uma fragrância feita para uma mulher moderna. Seu aroma é descrito como oriental, com centelhas de laranja fresca e vibrante.

J’adore (Dior)

Ele entrou para o hall de perfumes mais famosos logo após o seu lançamento, em 1999. Ele foi anunciado pela marca francesa como uma renovação para o novo século que se iniciava, com notas florais e frutadas, e essência de rosa damascena da Turquia. Além do aroma, outra coisa que fez o perfume ganhar fama foi o seu frasco icônico e diversos comerciais que cativaram o público de perfumes.

Light Blue (Dolce & Gabanna)

Lançado em 2001, o perfume fez sucesso rapidamente. Ele é extremamente cítrico e refrescante, com notas de frutas e flores, uma mistura de bambu, jasmim e maçã verde.

Good Girl (Carolina Herrera)

Esse é o perfume mais novo desta lista e já é apresentado com muita ousadia: seu frasco é no formato de um salto alto. A fragrância de 2016 foi inspirada em uma mulher moderna, audaciosa, sexy e elegante.

La Vie Est Belle (Lancôme)

Ele foi lançado em 2012 com a atriz Julia Roberts fazendo campanha para a fragrância. La Vie Est Belle é uma fragrância interpretada como oriental e faz sucesso entre as celebridades femininas. Possui notas de groselha preta e pera no topo, íris, jasmim e flor de laranjeira no coração e pralinê, baunilha, patchoulie fava tonka no fundo.

Miss Dior (Dior)

Mais um da marca Dior na lista. . Lançado em 1947, foi feito juntamente com a primeira coleção de alta costura da marca. Inspirado no amor, é suave e poderoso, com toques de bergamota e pimenta rosa.