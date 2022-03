Perfume das famosas: a fragrância favorita da Madonna

As celebridades costumam lançar as suas próprias linhas de produtos. Sejam cremes, maquiagens e até perfumes, os fãs costumam adquirir esses itens para se sentir um pouco parecidas com seus ídolos.

Porém, os famosos lançarem as suas marcas não é garantia de que eles utilizam os seus próprios produtos. Mas você consegue sanar a sua curiosidade agora, com os perfumes favoritos de quatro celebridades: Mila Kunis, Taylor Swift e Madonna.

Mila Kunis

Mila Kunis começou a se destacar na sua carreira de atriz ainda na adolescência, na série That ‘70s Show. De lá para cá foram diversos filmes e séries, com destaque para o filme Amizade Colorida, ao lado do cantor e ator Justin Timberlake. A atriz é casada com o também ator Ashton Kutcher desde 2015.

LEIA TAMBÉM: Melhores perfumes femininos para dar de presente

Suas fragrâncias favoritas, de acordo com o site The Celebrity Fragrance Guide são a Kai de Kai, um perfume floral feminino lançado em 1999 e a Carnal Flower Frederic Malle, fragrância floral compartilhável, ou seja, que não é feita para um gênero específico.

Taylor Swift

A cantora que mistura country e pop já se envolveu em polêmicas. A mais memorável delas foi quando o rapper Kanye West invadiu o palco do MTV Video Music Awards de 2009 durante o discurso de Taylor, que havia acabo de receber o prêmio de Melhor Clipe Feminino, e tomou o microfone dizendo “Estou feliz por você, mas Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos”. Os dois vivem em conflitos até os dias de hoje.

Mas a curiosidade maior é para saber qual o perfume Taylor Swift usa, correto? Além da linha que leva seu nome, Wonderstruck Taylor Swift, a cantora possui uma lista grande de fragrâncias que gosta de utilizar, entre eles Abercrombie & Fitch 8 for Women, Estee Lauder Bronze Goddess e o Michael Kors.

Madonna

A rainha do pop e um das figuras de maior impacto na cultura popular também possui uma lista de perfumes extensa segundo o guia de fragrâncias, mas as mais famosas delas são Christian Dior Hypnotic Poison e Creed Fleurissimo.

LEIA MAIS:

Os 6 “perfumes” mais exóticos do mundo

Os 7 perfumes mais famosos do mundo

O perfume favorito da Kim Kardashian