O perfume favorito da Kim Kardashian

É comum querer saber quais os gostos pessoais das celebridades, afim de entender de onde vem tanto glamour. O talento conta, mas as roupas, a maquiagem e até mesmo o perfume delas podem ser o segredo do poder que elas passam.

E caso você tenha a curiosidade de saber qual o cheiro dessas personalidades, na lista a seguir você confere quatro delas: a empresária Kim Kardashian e três atrizes, Charlize Theron, Cameron Diaz e Paris Hilton.

Charlize Theron

A atriz sul-africana, vencedora de Oscar como melhor atriz, é conhecida por estrelar a campanha do perfume J’adore Absolu, da Dior. “O perfume, uma mistura de jasmim, ylang ylang e tuberosa, é sexy e ousado. Usá-lo me dá uma dose extra de confiança”, disse Charlize em uma entrevista. Além disso, o site O guia de fragrâncias de celebridades (em inglês) aponta outros perfumes utilizados por ela, como o Dolce Vita, também da Dior.

Cameron Diaz

Uma outra celebridade feminina muito conhecida é a ex-atriz Cameron Diaz. Entre seus perfumes favoritos está o floral frutado Petite Cherie, da Annick Goutal. Lançado em 2008, sua composição é Pera, Pêssego e Grama; as notas de coração são Rosa, Hedione e Lilás as notas de fundo são Baunilha e Almíscar Branco.

Paris Hilton

A atriz, socialite e modelo possui uma linha de perfumes, um deles com o seu próprio nome. A fragrância Paris Hilton lançada em 2005 é um floral frutado composto de: notas de topo em Melão, Maçã e Pêssego, notas de coração em Frésia, Mimosa, Lírio-do-Vale, Jasmim, Lírio e Tuberosa e as notas de fundo emAlmíscar, Ylang Ylang, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Kim Kardashian

A empresária e socialite Kim Kardashian transmite todo o seu poder e glamour com o perfume Michael Kors. “Eu costumo ficar com o mesmo perfume – meu perfume de todos os dias é Michael de Michael Kors”, declarou a Kardashian. E claro, todo seu poder também a transformou em uma fragrância própria, que leva o seu nome. O perfume em questão é um âmbar e possui Madressilva, Flor de Laranjeira Africana e Mandarina no topo; Tuberosa, Gardênia, Jasmim e Especiarias no corção e finaliza com as notas de fundo em Fava Tonka, Almíscar, Sândalo, Orquídea e Notas Amadeiradas.

