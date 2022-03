Os 6 “perfumes” mais exóticos do mundo

Tem quem prefira perfumes mais adocicados. Outras pessoas acham que combinam mais com os cítricos. Independentemente da fragrância, a ideia é ficar cheirosa, correto? Bom, às vezes não.

Prova disso é a lista feita pelo Metro Reino Unido que reúne os 6 “perfumes” mais estranhos do mundo. E o que é considerado estranho? Veja a seguir.

1. Vulva

Vulva Original é um spray perfumado “produzido pelo movimento do suor na área íntima feminina”, com notas urinárias levemente suadas. O mais importante: totalmente orgânico.

2. Burguer King

O cheiro de um hamburger feito na hora é até bom, mas será que no pescoço de alguém também? Em 2008, a empresa lançou um spray com infusão de carne comercializado como “o cheiro de sedução com um toque de carne grelhada no fogo”.

3. Funerária

O problema dessa fragrância não está diretamente no seu cheiro, mas sim no seu nome. Seu aroma consiste em lírios, cravos, gladíolos, crisântemos com caules e folhas, com um toque de mogno e tapete oriental.

4. Lagosta

A mesma empresa que produziu o perfume de funerária resolveu fazer mais uma aposta ousada, dessa vez utilizando o aroma de lagosta, apresentando notas sutis de carne doce, mar e manteiga.

5. Sangue, suor, esperma e saliva

Essa fragrância reúne tudo que a de mais natural no homem: sangue, suor, esperma e saliva. “Sécrétions Magnifiques” pertence a empresa Etat Libre d’Orange.

6. Tabaco

Ela não cansa de ousar. A empresa Demeter, responsável pelas fragrâncias lagosta e funerária, fez mais uma empreitada curiosa: perfume com aroma de tabaco. Ideal para aquelas pessoas que não fumam e que, por algum motivo, gostariam de ficar com o cheiro de um fumante.

