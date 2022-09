Os melhores perfumes importados de 2022 até o momento

Ainda faltam três meses para encerrar o ano, mas alguns perfumes lançados recentemente já estão concorrendo aos melhores de 2022, pelo menos para o especialista em perfumes, Luís Jordão. O influencer lista quais são os melhores perfumes importados até o momento. Entre eles são fragrâncias ideais para dias quentes, com aromas frescos e aquáticos, ou ainda perfumes mais quentes e românticos, ideais para dias frios e encontros. Veja a seguir:

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Este é um perfume Âmbar Amadeirado que mistura bem o adocicado, o amadeirado e o âmbar. É ideal para encontros românticos e promete muitos elogios.

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração são Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

Versace Eros Parfum

O Âmbar Fougére traz uma composição até mesmo simples, com notas de topo de Hortelã e Limão, notas de coração de Maçã Verde e Gerânio e as notas de fundo de Âmbar e Fava Tonka. Ele foi lançado em 2021, mas começou a fazer sucesso somente neste ano. Para o especialista Luís, se tornou o melhor perfume da marca.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos para usar no trabalho

Acqua di Giò Eau de Parfum - Giorgio Armani

Também está na corrida para se tornar uma das melhores fragrâncias do ano, porém possui fortes concorrentes. É um é um perfume Aromático Aquático. ideal para dias quentes.

As notas de topo são Notas Oceânicas e Mandarina Verde. As notas de coração são Sálvia Esclaréia, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Notas Minerais, Vetiver e Patchouli ou Oriza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Esses perfumes são leves, frescos e fixam por muito tempo na pele

⋅ Perfumes com ‘cheiro de rica’, mas com preço que cabe no seu bolso

⋅ ‘Perfumes bombas’: veja 5 perfumes da marca Boticário com ótima fixação