Esses perfumes são leves, frescos e fixam por muito tempo na pele

Para dias mais quentes, os perfumes frescos são os mais indicados. E se engana quem acha que esse tipo de fragrância não fixa por muito tempo na pele, já que os perfumes a seguir, indicados pela youtuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira, mostra o contrário. Confira:

Toy 2 - Moschino

Não é só a embalagem que chama atenção, mas Toy 2, da marca Moschino também se sobressai quando o assunto é aroma. O perfume é um Floral Amadeirado Almiscarado que traz a sensação de limpeza, como se você tivesse saído do banho. Mesmo tendo como objetivo a refrescância, também possui um lado elegante. Sua fixação fica em torno de 6 ou 7 horas.

As notas de topo são Maçã, Mandarina e Magnólia. As notas de coração são Groselha Branca, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Madeira de Âmbar.

Lovely - Nuancielo

Essa fragrância nacional é inspirada na importada Love, Chloe, da marca Chloé. A especialista explica que de início estranhou o aroma, que se sobressai pelas notas atalcadas, contudo rapidamente se adaptou. Juliara diz que o perfume fixa mais de 8 horas.

As notas de topo são Flor de Laranjeira Tunisiana e Pimenta Rosa. As notas de coração são Íris, Heliotrópio, Lilás, Jacinto e Glicínia e as notas de fundo são Notas Atalcadas, Almíscar e Arroz.

Accordes Harmonia - O Boticário

Outro perfume nacional para compor a lista, que também traz a sensação de banho tomado, é Accordes Harmonia. Possui um leve atalcado, mas possui um início frutado que caminha para um aroma floral. Para lugares mais quentes, pode ser utilizado como assinatura, se mantendo na pele por 7 horas aproximadamente.

As notas de topo são Petitgrain, Quincã, Mandarina e Kiwi. As notas de coração são Violeta, Jasmim, Lírio-do-Vale, Ylang Ylang, Angélica e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Cedro da Virgínia, Vetiver e Musgo de Carvalho.

