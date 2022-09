Os perfumes masculinos mais potentes da ‘Natura’ e ‘O Boticário’

Entre as marcas de perfumes nacionais, ‘Natura’ e ‘O Boticário’ estão entre as mais conhecidas pelos brasileiros. Ambas possuem perfumes para todos os estilos, gostos e bolsos, e se você está buscando um perfume potente, seja para dias quentes ou frios, para utilizar de dia ou durante a noite, o canal ‘Meu Perfume’ listou quais são os mais indicados, e você pode conferir a seguir.

Homem Re.Conecta - Natura

Essa é uma das últimas versões da linha Homem a ser lançada. É um perfume especiado quente que traz o clássico aroma amadeirado, fixando e projetando muito bem.

As notas de topo são Café, Cardamomo e Canela. As notas de coração são Sândalo, Íris, Cedro e Vetiver e as notas de fundo são Cacau, Baunilha e Âmbar.

Malbec Gold - O Boticário

Se você prefere um perfume mais jovial, essa é a fragrância mais indicada. Possui um aroma baladeiro, ideal para chamar a atenção no ambiente. Fixa o dia inteiro e projeta em torno de 3 horas.

As notas de topo são Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Kaiak Aero - Natura

Indicado para os dias mais quentes, Kaiak Aero promete um desempenho comparados aos perfumes importados, com boa fixação e projeção mesmo em dias ensolarados.

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Gerânio e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

