5 bons perfumes importados com preço de nacional Imagem: Pexels

O especialista Luís Jordão lista perfumes importados de marcas designers, mas que possuem um bom custo-benefício comparado às fragrâncias nacionais. Confira.

Salvador by Salvador Dali (2010)

Essa é uma marca francesa de perfumes que não é muito conhecida, mas possui produtos de alta qualidade com um valor bem próximo dos perfumes nacionais. É uma fragrância com aroma especiado quente, sensual, ideal para encontros românticos. Lembra outro importado que foi descontinuado, o Lacoste Pour Homme

As notas de topo são Pera, Canela do Ceilão e Pimenta. As notas de coração são Sândalo, Incenso e Cedro e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Almíscar.

Dark Blue - Hugo Boss

Essa é uma fragrância mais versátil, podendo ser utilizada tanto de dia quanto de noite. Abre com notas cítricas e possui base amadeirada. Agrada facilmente as pessoas, rendendo elogios.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Laranja, Limão e Lima. As notas de coração são Cipreste, Gerânio, Cardamomo, Mogno e Sálvia e as notas de fundo são Baunilha, Cedro, Vetiver, Benjoim e Patchouli ou Oriza.

Spirit Of The Brave - Diesel

Esse é o perfume do Neymar, que não só participa da propaganda, mas foi responsável pela criação do aroma. Luís explica que, provavelmente, o jogador informou aos perfumistas que a sua fragrância favorita era Drakkar Noir, de Guy Laroche, que ele também já fez propaganda. As duas possuem um aroma próximo.

As notas de topo são Bergamota e Gálbano. As notas de coração são Abeto e Cipreste e as notas de fundo são Fava Tonka e Ládano.

Lanvin L’Homme - Lanvin

Um perfume ideal para o ambiente de trabalho. Possui semelhanças com o 212 Men NYC, já possui um aroma fresco com base amadeirada. Também pode ser utilizado como assinatura para o dia-a-dia, contudo seu uso requer mais formalidade.

As notas de topo são Lavanda, Bergamota, Néroli e Mandarina. As notas de coração são Hortelã, Sálvia, Pimenta e Cardamomo e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Baunilha e Âmbar.

Brit Rhythm for Him Intense - Burberry

As notas de topo são Pimenta, Framboesa, Figo, Sálvia, Absinto, Cominho e Bergamota. As notas de coração são Hortelã, Âmbar, Lavanda, Patchouli ou Oriza e Manjericão e as notas de fundo são Couro, Baunilha, Fava Tonka, Madeira de Cashmere, Madeira Guaiac, Cumarina e Sândalo.

