Estas são as 4 raças de cães de vida mais longa

Ao adotar um animal de estimação, uma das últimas coisas que um tutor pensa é no tempo de vida que aquele ser vivo ainda tem, contudo, é preciso ter em mente que nada dura para sempre. Se você pensa em ter um cãozinho para te fazer companhia, por exemplo, você já sabe que ele vai viver menos tempo que você, por isso todo tempo ao seu lado deve ser aproveitado, já que a média de expectativa canina é de 10 a 13 anos.

Contudo, esse número varia de acordo com a raça e o porte do animal, com alguns se mostrando mais fortes enquanto outros apresentam problemas de saúde mais cedo. Confira a seguir as 6 raças de cães que vivem mais tempo, segundo o site Meganotícias.

Chihuahua

Possuem porte pequeno, mas uma inteligência gigante. Os animais da raça podem chegar em até 20 anos de vida. É preciso ficar atento pois podem adoecer em caso de mudança brusca de temperatura.

Shiba Inu

A raça não é muito vista no Brasil, mas ficou conhecida graças aos memes que utilizam sua imagem. De origem japonesa, sua personalidade lembra a de um gato, preferindo dormir do que brincar e não dando muita bola para estranhos. É considerada uma das raças mais saudáveis do mundo e podem viver até 18 anos.

Border collie

Obedientes e inteligentes, os Border collies também vivem bastante, variando entre 14 e 17 anos. Para que eles vivam mais e de forma saudável, precisam de atividades e estimulado cerebrais constantes.

Basse / Dachshund

Também chamado de salsicha, é praticamente impossível você nunca ter visto um cachorro idoso dessa raça passeando por aí? São populares na Alemanha, mas também estão presente no Brasil. Vivem entre 13 e 17 anos e precisam de uma série de cuidados especiais à saúde pois são propensos a adquirir lesões na coluna devido a sua anatomia.

