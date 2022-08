Cachorro come bilhete premiado da loteria nos Estados Unidos

Os cães Apple e Jack moram com a família Lamet, no Oregon, nos Estados Unidos, desde que nasceram e ainda podem ser considerados filhotes. Apple tem 11 meses e Jack, dois.

A dupla de cães travessos está na fase de morder e comer qualquer coisa que esteja dando sopa e não resistiu quando encontrou aquele papel brilhante em cima do sofá. Os donos já tinham ido dormir e quando acordaram, descobriram que só havia restos mastigados do bilhete da aposta que haviam feita na loteria do Estado do Oregon.

“Fui para a cama e, quando acordei, estava comido a ponto de pensar que não podia mais ser verificado. Mas meu marido achou hilário”, disse Rachel, casada com Nathan Lamet.

Mas o que os donos não poderiam imaginar é que os filhotes haviam comido um bilhete premiado.

Em uma última tentativa de resgatar o prêmio, o casal enviou o que havia sobrado dos bilhetes premiados com uma carta, explicando a situação, e uma foto dos culpados.

E não é que a empresa responsável pela Loteria do Oregon obrigou os funcionários e juntar os pedaços rasgados e mastigados, até conseguirem comprovar que tratava-se de um bilhete ganhador? Nem os Lamet tinham mais esperança.

Após calcular os números, tiveram nova surpresa: o prêmio que haviam ganho era de apenas US$ 8. A notícia viralizou depois que ganhou as redes sociais e em contrapartida Apple e Jack passaram a ganhar dezenas de brinquedos para mastigar. “Nós os amamos, mas eles são loucos às vezes”, disse Rachel sobre os filhotes.

FORMULÁRIO DE VENCEDOR

Segundo notícia do Newsweek.com, as diretrizes do estado do Oregon determinam que as pessoas que tiverem um bilhete danificado ou destruído devem preencher um ‘formulário de vencedor’ e anexar evidências que validem a solicitação, até mesmo um recibo da casa lotérica, e uma comissão vai avaliar as provas e tentar confirmar a justificativa.