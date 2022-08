Homem descobre que estava sendo traído ao flagrar nudes de esposa enviados à ‘pizzaria’

Um homem descobriu que estava sendo traído ao flagrar nudes da esposa enviados a um contato salvo como “Pizza Hut”. O relato foi publicado no Reddit.

O marido disse que sonhou que estava sendo enganado, o que o motivou a investigar mais a fundo o comportamento da parceira. Além disso, ele notou que ela começou a passar mais tempo no celular e sair com amigos.

“Eu tinha suspeitas depois que ela estava no telefone e saindo com os amigos com muita frequência. Eu tive um sonho ontem à noite que ela estava me traindo, então eu verifiquei o telefone dela enquanto ela estava no chuveiro”, disse.

Em suas buscas, ele descobriu que a esposa havia salvo o número de um homem com o nome “Pizza Hut”, para simular que o contato se tratava de um delivery.

A mulher dizia nas mensagens trocadas que seu marido estaria atrasado e sugeria planos com o outro homem. Ela também chegou a dizer que estava colocando seu filho na cama e que estava “animada para vê-lo em breve”.

“Mais de seis meses de fotos nuas e conversas sexy disfarçadas com a ‘Pizza Hut’”, escreveu ele no Reddit.

A postagem no fórum reuniu mais de 2.500 comentários de apoio ao rapaz. Internautas sugeriram para ele buscar um advogado.

E por falar em traição...

Irritada com a descoberta de uma traição, uma australiana decidiu se vingar do ex-companheiro anunciando o caso extraconjugal em um jornal local.

Conforme o “The Mirror”, a mulher, conhecida como Jenny, decidiu comprar um espaço de anúncio em um jornal para tornar pública a traição de seu então companheiro, Steve.

Para isso, ela escreveu: “Querido Steve. Espero que você esteja feliz com ela, agora toda cidade saberá que você é um traidor imundo. De Jenny”. Ela também acrescentou uma pequena observação, que pode ter gerado algum incômodo extra para o homem: “Comprei esse anúncio com o seu cartão de crédito”.

Apesar do susto da cobrança, o ex-companheiro de Jenny pode ficar tranquilo quanto ao “valor extra” em sua fatura, já que o próprio jornal não realizou a cobrança ao verificar divergências entre o anunciante e o cartão utilizado na compra.

