Perfumes DE LUXO para você comprar DE OLHO FECHADO

Parece um pouco ousado querer comprar um perfume sem conhecer o seu aroma, ainda mais se for um perfume caro. Mas o site Steal The Look separou uma lista com perfumes importados e luxuosos para você apostar sem medo, até mesmo de olho fechado.

Libre - Yves Saint Laurent

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

Oui La Vie est Belle - Lancôme

As notas de topo são Framboesa, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Rosa e Ylang Ylang. As notas de fundo são Notas Doces, Íris e Patchouli ou Oriza.

In Love With You - Giorgio Armani

As notas de topo são Framboesa, Groselha Preta e Cereja Amarga as notas de coração são Rosa, Jasmim e Absinto a nota de fundo éPatchouli ou Oriza.

La Femme - Prada

As notas de topo são Magnólia, Bergamota e Sementes de Cenoura. As notas de coração são Jasmim-Manga, Tuberosa, Ylang Ylang, Íris e Especiarias e as notas de fundo são Cera de Abelha, Baunilha e Vetiver.

Wanted Girl - Azzaro

As notas de topo são Flor de Gengibre, Flor de Laranjeira, Romã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Doce de Leite e Datura e as notas de fundo são Fava Tonka, Patchouli ou Oriza e Vetiver do Haiti.

Aura - Mugler

As notas de topo são Folhas de Ruibarbo e Bergamota. As notas de coração são Notas Verdes, Flor de Laranjeira, Ylang Ylang e Pera e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Notas Amadeiradas, Madeira de Âmbar, Sândalo e Cumarina.

