Perfumes femininos nacionais para COMPRAR DE OLHO FECHADO

Se você busca por um perfume para presentar alguém, mas não sabe qual fragrância a pessoa costuma utilizar e qual aroma é mais agradável para ela, existe algumas soluções. O primeiro de tudo: perguntar para alguém próximo ou tentar puxar assunto sobre o perfume que ela utiliza. Mas se você não quer que ela desconfie de nada, você pode dar uma fragrância surpresa com algum aroma mais suave e que costuma agradar todo mundo que sente.

Veja a seguir 5 dicas de perfumes femininos para você comprar de olho fechado, seja para você ou para alguém. A lista foi elaborada por Juliara Ferreira.

Essencial Exclusivo Floral - Natura

As notas de topo são Cítricos, Maçã, Notas Verdes e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Egípcio, Notas de Óleo, Frésia, Lírio, Gardênia, Pêssego, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Rosa, Violeta, Gengibre, Ylang Ylang, Jacinto e Cravo e as notas de fundo são Almíscar, Caramelo, Iso E Super, Âmbar, Sândalo e Cedro.

Chic Retrô - Eudora

As notas de topo são Lichia, Champanhe Rosé, Maçã, Pera, Bergamota e Frésia. As notas de coração são Rosa, Flor de Pêssego, Lírio-do-Vale, Pimenta Rosa, Jasmim e Peônia e as notas de fundo são Almíscar Branco, Âmbar, Sândalo e Segredo Eudora.

Linda Summer - O Boticário

As notas de topo são Pêssego, Frutas Tropicais, Bergamota, Limão e Pera. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Peônia, Narciso, Jasmim e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

New Acqua Fresca - O Boticário

As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã e Folhas de Violeta. As notas de coração são Jasmim Sambac e Rosa Damascena e as notas de fundo são Extrato de Cedro Branco, Almíscar e Âmbar.

Incandessence - Avon

As notas de topo são Orquídea, Lírio-do-Vale e Cyclamen. As notas de coração são Tulipa e Peônia e a nota de fundo é Orquídea.

