Parece ousado, mas algumas pessoas têm o costume de comprar perfumes sem mesmo conhecer mais sobre a fragrância ou sequer ter sentido o seu aroma. Conhecido como ‘blind’, isso pode não ser tão vantajoso, pois você pode acabar se frustrando e não gostando do que foi adquirido.

Contudo, algumas fragrâncias se mostram com boa qualidade e com um aroma fácil de agradar. Confira a seguir 5 perfumes masculinos para você comprar no escuro e sem medo, pois as chances de você se arrepender são baixas, de acordo com o especialista em perfumes, Luis Jordão.

Mercedes-Benz Select

As notas de topo são Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Maçã e Hortelã. As notas de fundo são Ambroxan, Almíscar e Patchouli/Oriza.

Hugo - Hugo Boss

As notas de topo são Maçã Verde, Lavanda, Hortelã, Toranja e Manjericão. As notas de coração são Sálvia, Gerânio, Cravo e Jasmim e as notas de fundo são Abeto, Cedro e Patchouli/Oriza.

Montblanc Legend

As notas de topo são Lavanda, Abacaxi, Bergamota e Lúcia-lima. As notas de coração são Maçã Vermelha, Frutas Secas, Musgo de Carvalho, Gerânio, Cumarina e Rosa e as notas de fundo são Fava Tonka e Sândalo.

Animale for Men

As notas de topo são Limão, Néroli e Frésia. As notas de coração são Lavanda, Bagas de Zimbro ou Junípero e Gerânio e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Couro e Vetiver.

Burberry Brit Rhythm

As notas de topo são Bagas de Zimbro ou Junípero, Cardamomo, Verbena e Manjericão. As notas de coração são Couro, Patchouli/Oriza e Estoraque e as notas de fundo são Fava Tonka, Cedro e Incenso.

