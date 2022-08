Perfumes masculinos importados para comprar de olho fechado

Você já ouviu o termo “comprar um perfume no blind”? Isso significa basicamente que você vai comprar um perfume sem conhecê-lo ou saber do seu aroma. Para algumas pessoas, essa ideia passa longe, já que desembolsar um valor em um perfume que você pode não gostar pode parecer algo arriscado. Já outras pessoas não ligam muito, e praticam o blind.

E se você é desse segundo público, confira a seguir 5 fragrâncias que você não vai se arrepender e pode comprar até mesmo de olho fechado.

King of Seduction - Antonio Banderas

As notas de topo são Abacaxi, Bergamota, Melão, Toranja e Maçã Verde. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Cardamomo e Néroli e as notas de fundo são Vetiver, Almíscar Branco, Cedro, Camurça e Âmbar.

Invictus - Paco Rabanne

As notas de topo são Notas Oceânicas, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Folha de Louro e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira Guaiac, Musgo de Carvalho e Patchouli/Oriza.

212 Men - Carolina Herrera

As notas de topo são Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain. As notas de coração são Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Incenso, Vetiver, Madeira Guaiac e Ládano.

Acqua di Giò Absolu - Giorgio Armani

As notas de topo são Notas Oceânicas, Bergamota, Pera, Maçã, Toranja e Limão. As notas de coração são Lavanda, Alecrim e Gerânio e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Fava Tonka, Patchouli ou Oriza, Madeira de Âmbar e Ládano.

Ultra Male - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão. As notas de coração são Canela, Sálvia Esclaréia e Alcarávia e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Patchouli ou Oriza e Cedro.

