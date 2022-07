Há pouco mais de uma década, o Solar Dynamics Observatory (SDO) da Agência Espacial Americana (NASA) capturou um dos eventos celestes mais raros.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o fenômeno raro se trata do trânsito do planeta Vênus através da face do Sol.

Os trânsitos solares são a passagem de um planeta pela face do Sol, visto da perspectiva da Terra, onde os únicos trânsitos observáveis são os de Mercúrio e Vênus. ⁣⁣

O fenômeno espacial raro captado pela NASA que surpreendeu cientistas

Os trânsitos solares de Vênus acontecem em pares com pouco mais de 100 anos de diferença: o último par de trânsitos ocorreu em 2004 e 2012, e o próximo não acontecerá até 2117.

Como detalhado pela NASA, o trânsito solar em 2012 durou quase 7 horas e foi visível em todo o mundo, com observadores em todos os sete continentes puderam ver o evento.⁣

O SDO da NASA observa continuamente nosso Sol, medindo sua atmosfera e campo magnético enquanto examina o núcleo de nossa estrela mais próxima.⁣

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando nas redes sociais recentemente, em uma nova postagem da NASA. Confira publicação:

O Solar Dynamics Observatory (SDO) é um telescópio espacial que foi lançado em 11 de fevereiro de 2010 para estudar o Sol.

O veículo de lançamento do Telescópio Espacial Solar era um foguete descartável, o Atlas V. O local de lançamento foi do Space Launch Complex 41, na Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral.

Texto com informações da NASA