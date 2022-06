Receita caseira de pudim de milho verde fácil de preparar e com poucos ingredientes

Se você é do time que adora um pudim tradicional, com certeza vai amar uma alternativa que é super fácil de preparar e que conta com poucos ingredientes. Trata-se de uma receita feita com milho verde.

E além de ser fácil de executar, esta sugestão conta com itens que você possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios.

Já garantiu seu papel e caneta? Então, veja a seguir todos os detalhes para garantir uma sobremesa saborosa.

Receita de pudim de milho verde

Ingredientes:

· 1 garrafa pequena de leite de coco;

· 1 lata de leite condensado;

· 2 latas de milho verde;

· 1 xícara de chá de açúcar (para calda);

· 3 ovos inteiros;

· 1 xícara (chá) de leite líquido.

Modo de preparo:

· Para começar, após retirar o líquido da lata de milho, bata este ingrediente com o leite no liquidificador;

· Feito isso, passe pela peneira, pra extrair somente o creme do milho;

· Logo após, coloque o líquido obtido, com o leite condensado, de coco e os ovos no liquidificador e bata;

· Reserve.

Como fazer a calda:

· Primeiro, você deve colocar o açúcar na panela com ½ xícara de água e levar ao fogo até formar uma calda caramelizada;

· Então, unte uma forma de furo central e coloque a mistura que reservou. Cozinhe no banho-maria por 40 minutos ou leve ao forno por um período entre 30 ou 40 minutos;

· Sirva-se.

