Receita caseira de bolo de chocolate fofinho para preparar em minutos e comer rezando

Seja para tomar com um café, leite ou suco e independente da hora do dia, um bolo de chocolate fofinho é sempre uma excelente aposta no cardápio, além de se tratar de uma receita caseira bastante econômica.

E, se você quer aprender a preparar este prato saboroso, já pode garantir seu papel e caneta, pois compartilharemos a lista de ingredientes que necessitará e o passo a passo a ser executado. Bora conferir?

Receita de bolo de chocolate

Ingredientes

Massa:

2 colheres (sopa) de manteiga;

2 xícaras (chá) de açúcar;

1 xícara (chá) de leite;

2 colheres (sopa) de fermento;

3 xícaras (chá) de farinha de trigo;

4 ovos;

4 colheres (sopa) de chocolate em pó.

Cobertura:

2 latas de creme de leite com soro;

3 colheres (sopa) de açúcar;

7 colheres (sopa) de chocolate em pó;

2 colheres (sopa) de manteiga.

Aprenda também estas diquinhas:

Modo de preparo

Massa:

Para começar, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento, no liquidificador e bata por aproximadamente 5 minutos ou até formar uma massa homogênea;

Então, acrescente o fermento e misture com uma colher ou espátula leventemente;

Feito isso, você deve despejar a massa em uma forma untada e levar ao forno pré-aquecido a 180 ºC, por um período de 40 minutos ou até o palito ou garfo sair seco.

Cobertura:

Usando uma panela, você deve derreter a manteiga e adicionar o chocolate em pó, misturando;

O próximo passo será acrescentar o creme de leite e misturar até obter uma consistência cremosa;

Então, você deve desligar o fogo e acrescentar o açúcar;

Por fim, cubra seu bolo com a mistura obtida.

Com Tudo Gostoso.

