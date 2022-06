Bebidinha caseira para emagrecer: Limão, laranja e alface para dar um boom no metabolismo

A busca por uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na saúde e autoestima é um fator extremamente importante. Se você procura por isso, está no artigo certo! Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Sucos detox

De acordo com o portal Tua Saúde, sucos detox são feitos à base de frutas e vegetais e possuem propriedades antioxidantes e diuréticas. Eles auxiliam na melhora do funcionamento do intestino e diminui a retenção de líquidos, além de favorecer o emagrecimento.

Os sucos detox também contém ótimas quantidades de fibras, que ajudam no controle da fome, e baixo teor calórico. São ótimos a serem incluídos no seu processo de perda de peso.

Ricos em água, vitaminas e minerais, os sucos detox são recomendados para beber entre 250 e 500 mL por dia, junto com uma alimentação saudável, como aponta a mesma fonte. Eles também podem ser incluídos em outros tipos de dietas, como na dieta para desintoxicar o fígado ou na dieta low carb, por exemplo. Extraído do portal Tua Saúde, abaixo apresentamos uma receita de suco de limão, laranja e alface.

Suco de limão, laranja e alface

Rico em água e fibras, esta bebida favorece a eliminação do excesso do líquido corporal, além de controlar a fome. Também evita a ingestão excessiva de alimentos e auxilia no emagrecimento. Cada copo de 250 ml desse suco contém aproximadamente 110 calorias.

Ingredientes:

Suco de 1 limão;

Suco de 2 laranjas;

6 folhas de alface;

½ copo de água.

Modo de preparo:

Bata no liquidificador todos os ingredientes, coe e beba a seguir. Dê preferência ao consumo sem a adição de açúcar ou adoçantes.

Este suco pode ser preparado e armazenado em garrafa ou outro pote bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

