Acelere o metabolismo: bebidinha caseira com couve para perder peso de uma vez por todas

A busca por uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na saúde e autoestima é um fator extremamente importante. Se você procura por isso, está no artigo certo! Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Sucos antioxidantes

Ao serem ingeridos frequentemente, os sucos antioxidantes ajudam na manutenção de um organismo saudável, pois são ótimos nos combate aos radicais livros, como aponta o portal Tua Saúde. Eles previnem doenças como câncer, problemas cardiovasculares e infecções, além de fortalecerem o sistema imunológico.

Quando complementados com outros componentes presentes nos frutos e legumes contidos nos sucos naturais, os antioxidantes ajudam no processo de emagrecimento e deixam a pele mais bonita, mais elástica e jovial.

Extraído do portal Tua Saúde, confira essa receitinha caseira e fácil que irá te auxiliar na perda de peso.

Bebidinha com couve

O suco de couve é um excelente antioxidante natural, sendo que as folhas possuem uma grande quantidade de carotenóides e flavonóides, auxiliando na proteção das células contra os radicais livres que podem provocar vários tipos de doenças, como câncer e outras.

Somada ao suco de laranja ou de limão, a composição de vitamina C do suco é aumentada, também compondo um dos antioxidantes mais importantes.

Ingredientes:

3 folhas de couve;

Suco puro de 3 laranjas ou de 2 limões.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador, adoce a gosto com um pouco de mel e beba sem coar.

Recomenda-se beber 3 copos desse suco diariamente. Opção alternativa: alternar entre a mistura com laranja e com limão.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar e orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

