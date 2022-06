Mulher de 21 anos se separa para começar relacionamento com homem de 52. “As pessoas assumem que sou sua sugar baby, mas estamos apaixonados” Imagem: Metro Reino Unido (Mercury Press and Media)

Um casal com diferença de idade de 31 anos relatou como é viver a diferença de idade na relação. Claire tem 21 anos e Scott 52 e os dois se conheceram enquanto ambos estavam em outros relacionamentos, contudo a atração foi imediata, o que fez que eles se separassem dos parceiros.

Segundo o Metro Reino Unido (texto em inglês), a dupla trabalhava na mesma academia onde Claire era recepcionista e Scott personal trainer. “Terminei com meu ex-namorado no Ano Novo e naquela mesma semana paguei por sessões de personal training com meu agora noivo”, relatou a mulher.

Contudo, o novo relacionamento foi alvo de vários julgamentos, pois as pessoas assumiam que Claire era sugar baby ou que estava apenas atrás do dinheiro dele. “A maneira como lidamos com a reação é nos distanciar das pessoas que trazem negatividade em nossas vidas. Eu nunca estive em um relacionamento de diferença de idade antes e nem ele, então eu nunca enfrentei esse tipo de negatividade antes”.

Apesar dos desafios, o casal afirma estar feliz. Claire diz que os relacionamentos anteriores foram com pessoas da mesma idade que ela e que nem todos eram bons. “Os meninos da minha idade não tinham maturidade emocional, fundos financeiros e esforço para colocar no relacionamento.

Entre as características positivas do seu parceiro, ela afirma que ele é bom em expressar os sentimentos e os limites e que ela é grata por não precisar ensinar isso a eles, como ela fazia em outros relacionamentos. “Ele me sustenta, me mima e cuida muito bem de mim - ele vai além para me fazer feliz”.

O deseja da mulher é que, ao compartilhar essa história, as pessoas passem a normalizar a diferença de idade e provar que o amor não tem limites.

