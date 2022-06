“Eu ainda estaria com ele mesmo se falisse”, diz mulher de 23 anos noiva de milionário de 56 Imagem: reprodução (redes sociais Allana).

Para você, a diferença de idade entre você e um futuro parceiro importa? Paera Allana Luke, de 23 anos, não. Ela esta noiva de Jeff Winn, de 56, proprietário do escritório de advocacia que tem uma filha da mesma idade que a mulher, com quem até vai à balada.

Segundo o site The Sun, o casal residente de Newcastle upon Tyne, cidade da Inglaterra, se conheceu no Tinder em outubro de 2020, após a mulher aumentar a preferência de idade para 25 a 60. Segundo Allana, ela estava cansada dos homens da sua faixa etária e uma foto de Jeff ao lado de fora da sua mansão chamou a atenção.

Após alguns encontros, ambos disseram que se amavam, mas a mulher diz que muitas pessoas não acreditam na relação deles. “Não há como negar que Jeff parece muito mais velho do que eu, o que pode fazer as pessoas revirarem os olhos quando nos veem. Eles automaticamente assumem que eu sou apenas mais uma garota atrás do dinheiro dele”, relata.

Mas a noiva diz que não culpa essas pessoas, pois ela também pensaria da mesma forma, caso observasse um casal parecido. “Mas eu ainda estaria com Jeff mesmo que ele perdesse a casa e falisse.”

Antes, a mulheres morava em um apartamento em North Shields, outra cidade da Inglaterra, até se miudar para a mansão de Jeff. Allana também começou a trabalhar como assistente pessoal do rapaz e ajuda a coordenar a propriedade.

A história do casal ficou famosa na região, principalmente pela diferença de idade. “Todos os amigos de Jeff comentaram sobre o quanto ele está mais feliz e saudável desde que entrei em sua vida. É revigorante ouvir”, finaliza a futura esposa.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Anorexia sexual: entenda o que é a condição

⋅ Esses são os 3 principais estágios de um RELACIONAMENTO TÓXICO

⋅ Uma breve história do sexo e da sexualidade na TV mundial